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        Rusya, Ukrayna sınırındaki üç bölgede terörle mücadele durumu ilan etti

        Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 03:16 Güncelleme: 10.08.2024 - 03:21
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        Rusya üç bölgede terörle mücadele durumu ilan etti
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        Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden Rus medyasına yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.

        Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

        OLAY

        Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

        Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk'taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiğini açıklamıştı.

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