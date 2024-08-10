Rusya üç bölgede terörle mücadele durumu ilan etti

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden Rus medyasına yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.

Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.