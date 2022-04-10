Rusya: Ukrayna'dan 704 bin kişi tahliye edildi 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci ile ilgili başkent Moskova'da bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridorların açıldığını belirten Mizintsev, "Almanya, Türkiye ve Fransa'nın sivil ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi ile ilgili insani girişimlerini kayda alarak Mariupol kentinden Berdyansk şehrine ek koridor sağlanıyor." dedi.

Gerektiğinde herhangi bir yönde ilave koridor açmaya ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduklarını belirten Mizintsev, Ukrayna tarafının 10 insani koridorun açılacağını bildirdiğini ifade etti.

"SON 24 SAATTE 26 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı ile bilgi veren Mizintsev, son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 3 bin 447'si çocuk 26 bin 676 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Mizintsev, "Bugüne kadar 135 bin 153'ü çocuk olmak üzere toplam 704 bin 434 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorundan toplam 134 bin 299 kişi kurtarılabildi. Bunların 716'sı son 24 saatte kurtarıldı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'daki limanlarda 18 devlete ait 77 yabancı geminin bulunduğunu aktaran Mizintsev, bu gemilerin limanlarından çıkışının engellendiğini belirtti.

Mizintsev, söz konusu gemilerin limanlardan güvenli çıkışı için her gün Moskova saatiyle 08.00-19.00 arasında deniz üzerinden insani yardım koridorunun açıldığını ifade etti.

UKRAYNA: RUSLAR TAHLİYE OTOBÜSLERİNİ SERBEST BIRAKTI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alıkonulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Melitopol kentinde Rus güçlerinin alıkoyduğu tahliye otobüslerin serbest bırakıldığını ve böylece 529 yolcunun tahliyesinin mümkün olduğunu belirtti.

Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Tokmak ve Energodar kentlerinde kararlaştırılan güzergahlarda tahliye çalışmaları için izin alamadıklarını söyleyen Vereşçuk, bu şehirlere vatandaşların tahliyesi için yarın tekrar ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

Vereşçuk, son 24 saatte, insani koridorlar aracılığıyla Mariupol ve Berdyansk'tan Zaporijya'ya kendi vasıtaları ve tahliye otobüsleriyle 3 bin 425 kişinin ulaştığını ve Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijnoye, Kreminna ve Popasnaya şehirlerinden 578 kişinin tahliye edildiğini aktardı.