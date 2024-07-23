Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna, Krasnodar’da limandaki feribota İHA ile saldırdı | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna, Krasnodar’da limandaki feribota İHA ile saldırdı

        Rusya'nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Kafkas limanındaki bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ukrayna, Krasnodar'daki limana saldırdı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Krasnodar bölgesi topraklarına terör saldırısı düzenlediğini belirterek, “Ukrayna ordusu Kafkas limanında bu sabah bir feribota İHA saldırısı düzenledi.” ifadelerini kullandı.

        Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını belirten Kondratyev, saldırı sonucunda mürettebat ve liman çalışanlarından ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

        TASS haber ajansının, Rusya Acil Durum Bakanlığının yerel yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı