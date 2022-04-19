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Peş peşe açıklamalar: Rusya-Ukrayna müzakereleri ne durumda?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 55. gününde devam ederken taraflardan devam eden müzakere ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna, Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtirken, Kremlin Ukrayna'yı istikrarlı davranmamakla suçladı.

Rusya-Ukrayna müzakereleri ne durumda?
Rusya-Ukrayna müzakereleri ne durumda?
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgalinin ardından taraflar önce Belarus'ta daha sonra Türkiye'de yüz yüze bir araya geldi. Rus ve Ukrayna heyetlerinin video konferans yöntemiyle görüşmeleri ise sürüyor.

UKRAYNA: MÜZAKERELER KARMAŞIK HALE GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Buça, Mariupol, Volnovaha'dan sonra Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

Podolyak, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Buça, Mariupol, Volnovaha'da işlediği savaş suçlarından sonra Ukrayna ve Rus delegasyonları arasında savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini kaydetti.

Podolyak, "Durum sürekli değişiyor ve müzakerelerin devam ettiği duygusal arka plan, buna genel olarak biraz farklı bakmak için sebep veriyor. Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi. Mariupol ve Volnovaha'dan sonra bunu Kiev bölgesinde de gördük. Bu, günümüzde çok karmaşık bir süreç." dedi.

Podolyak ayrıca Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açılmasını Rusya'dan talep ettiklerini aktararak, Rusların buna yanaşmadığını ve Rusya ile medeni bir diyaloğun mümkün olmadığını söyledi.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SUÇLAMA

Kremlin, Ukrayna ile görüşmelerin uzmanlar düzeyinde devam ettiğini söyleyerek, Ukrayna tarafını istikrarlı olmamakla suçladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'yı barış görüşmelerinin dengesini bozmakla suçladı.

Peskov, "Maalesef, Ukrayna tarafı anlaştığımız noktalarda istikrarlı davranmıyor. Çoğu zaman tutumunu değiştiriyor, bu müzakere sürecinde arzu edilen bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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