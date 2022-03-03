NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI!



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov "Siz batının güvenliğini doğu'nun güvensizliği üzerine kuramazsınız. Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir ki? Batı nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir?" dedi.