Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Aralık'ta Ukrayna'dan, Rostov bölgesindeki Kombinat Kamenskiy fabrikasına yönelik 6 ABD üretimi uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve 4 "Storm Shadow" uzun menzilli havadan atılan seyir füzeleriyle saldırı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev rejiminin Batılı küratörler tarafından desteklenen eylemlerine yanıt olarak, bu sabah, Ukrayna istihbaratı SBU'nun kontrol merkezine, Neptün füze sistemlerinin tasarım ve üretimi ile kara tabanlı Olha seyir füzelerinin yapıldığı Kiev tasarım bürosu Luç'a ve 'Patriot' hava savunma füze sisteminin konumlandığı yere, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla bir grup saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılar hedefine ulaştı ve tüm nesneler vuruldu."

REKLAM Kiev'de bir kişi hayatını kaybetti Öte yandan, Rus saldırısı sonucunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehir merkezindeki bir iş merkezinin hasar gördüğü bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında bir kişinin öldüğünü belirtti. Bölgedeki ısıtma sisteminde de hasar meydana geldiğini aktaran Kliçko, 630 konut, 16 sağlık kurumu, 17 okul ve 13 kreşin ısıtma sisteminin çalışmadığını ifade etti.