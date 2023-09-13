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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna ordusu Sivastopol'e seyir füzeleriyle saldırı düzenledi

        Rusya: Ukrayna ordusu Sivastopol'e seyir füzeleriyle saldırı düzenledi

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentindeki bir tersane ile seyir halindeki Karadeniz Filosuna ait gemilere saldırı gerçekleştirdiğini, tersanede onarımda olan 2 gemide hasar meydana geldiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:42
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        Rusya: Ukrayna seyir füzeleriyle saldırdı
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sivastopol'deki bir tersaneye seyir füzeleriyle saldırıda bulunduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sivastopol şehrindeki Orconikidze isimli gemi onarım tesisine 10 seyir füzesi ve Karadeniz donanmasına ait gemilere denizde 3 insansız deniz aracıyla saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

        Rus hava savunma sistemlerinin 7 seyir füzesini düşürdüğü belirtilen açıklamada, devriyedeki "Vasiliy Bıkov" gemisinin bütün Ukrayna insansız deniz araçlarını yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, Ukrayna seyir füzelerinin isabet etmesi sonucu onarımı süren 2 Rus gemisinin hasar gördüğü kaydedildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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