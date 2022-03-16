Rusya: Ukrayna provokasyon hazırlığı yapıyor

AA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'ya ait toplam 180 uçak ve helikopterin yanı sıra 166 insansız hava aracı (İHA), 1367 tank ve çeşitli zırhlı araç, 132 uçaksavar füze sistemi, 502 obüs ve havan topu, ayrıca 1156 özel askeri aracın yok edildiğini aktaran Konaşenkov, Ukrayna tarafının kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.

Konaşenkov, "Ukrayna Güvenlik Servisinin, Batılı ülkelerin desteğiyle zehirli maddeleri kullanarak sivillere yönelik provokasyon hazırladığını biliyoruz. Provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da zehirli maddelerin bulunduğu depoları içeren bir harita ele geçirdiklerini belirten Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin kimyasal silah bulundurmadığını ve daha önce kimyasal silah depolarını yok ettiğini savundu.

Konaşenkov, ABD'nin bu konuda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

UKRAYNA, RUSYA'NIN İDDİASINI YALANLADI

Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığının "Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) zehirli maddeler kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığı" iddialarını yalanladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek bu açıklamaların dikkatleri kendi savaş suçlarından başka yöne çekme amaçlı ve "sahte" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "SBU'nun teoride bile olsa zehirli maddelerle provokasyon hazırlayamayacağını resmen not ediyoruz. Çünkü işgalcilerin yöntemleriyle hareket etmiyoruz. Görevimiz Ukrayna'yı korumak. Ve bunu tüm halkla birlikte başarıyla yerine getiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Provokasyonla ilgili iddiaların, Rus işgalcilerin Donetsk bölgesi Mariupol yakınlarında sivillerin tahliye konvoyuna ateş açması ve yüzlerce şehir sakininin bulunduğu tiyatro binasının bombalanmasından sonra ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada "Dolayısıyla, saldırganların bu tür açıklamalarının dikkatleri bir savaş suçundan başka yöne çekmek için bir girişim olduğu açıktır. Ancak hiçbir sahtekarlık, sivillerin soykırımını ve Rus füzeleri ve bombaları tarafından tahrip edilen Mariupol'deki insani felaketi örtemez." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce SBU'nun zehirli maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürmüştü.