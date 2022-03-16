Rusya: Ukrayna provokasyon hazırlığı yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Rusya: Ukrayna provokasyon hazırlığı yapıyor
ABONE OL

Rusya: Ukrayna zehirli maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin zehirli maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürdü. Ukrayna ise Rusya'nın iddialarını yalanladı

Rusya: Ukrayna provokasyon hazırlığı yapıyor
AA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'ya ait toplam 180 uçak ve helikopterin yanı sıra 166 insansız hava aracı (İHA), 1367 tank ve çeşitli zırhlı araç, 132 uçaksavar füze sistemi, 502 obüs ve havan topu, ayrıca 1156 özel askeri aracın yok edildiğini aktaran Konaşenkov, Ukrayna tarafının kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.

Konaşenkov, "Ukrayna Güvenlik Servisinin, Batılı ülkelerin desteğiyle zehirli maddeleri kullanarak sivillere yönelik provokasyon hazırladığını biliyoruz. Provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da zehirli maddelerin bulunduğu depoları içeren bir harita ele geçirdiklerini belirten Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin kimyasal silah bulundurmadığını ve daha önce kimyasal silah depolarını yok ettiğini savundu.

Konaşenkov, ABD'nin bu konuda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

UKRAYNA, RUSYA'NIN İDDİASINI YALANLADI

Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığının "Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) zehirli maddeler kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığı" iddialarını yalanladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek bu açıklamaların dikkatleri kendi savaş suçlarından başka yöne çekme amaçlı ve "sahte" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "SBU'nun teoride bile olsa zehirli maddelerle provokasyon hazırlayamayacağını resmen not ediyoruz. Çünkü işgalcilerin yöntemleriyle hareket etmiyoruz. Görevimiz Ukrayna'yı korumak. Ve bunu tüm halkla birlikte başarıyla yerine getiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Provokasyonla ilgili iddiaların, Rus işgalcilerin Donetsk bölgesi Mariupol yakınlarında sivillerin tahliye konvoyuna ateş açması ve yüzlerce şehir sakininin bulunduğu tiyatro binasının bombalanmasından sonra ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada "Dolayısıyla, saldırganların bu tür açıklamalarının dikkatleri bir savaş suçundan başka yöne çekmek için bir girişim olduğu açıktır. Ancak hiçbir sahtekarlık, sivillerin soykırımını ve Rus füzeleri ve bombaları tarafından tahrip edilen Mariupol'deki insani felaketi örtemez." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce SBU'nun zehirli maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürmüştü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Başkanı Biden: "Putin bir savaş suçlusu"
DÜNYA ABD Başkanı Biden: "Putin bir savaş suçlusu"
Son dakika: Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Rusların kaçırdığı Ukraynalı Belediye Başkanı serbest
DÜNYA Rusların kaçırdığı Ukraynalı Belediye Başkanı serbest
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım'ın ilhakı açıklaması
DÜNYA Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü
İddia: Ruslar Mariupol'de onlarca sivili bombaladı
DÜNYA İddia: Ruslar Mariupol'de onlarca sivili bombaladı
ABD Başkanı Joe Biden'dan son dakika Ukrayna açıklaması - En Son Haberler
DÜNYA ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık savunma ...
Son dakika haberi: Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi ve... - Güncel Haberler
DÜNYA Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonyalı mevkidaşından açıklamalar
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonyalı mevkidaşından ...
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya çağrı
DÜNYA Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya çağrı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.