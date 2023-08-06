Rusya - Ukrayna savaşında gözünü kaybeden Irina Bilotserkovets dergiye kapak oldu

Geçirdiği ameliyatlar sonrasında Playboy Dergisi'ne kapak olan Irina Bilotserkovets, yaşadıklarını anlatırken, "Yalnızca başımda inanılmaz bir acı hissettiğimi hatırlıyorum" ifadelerini kullandı ve doktorların kendisine "Büyük ihtimalle öleceksin" dediğini aktardı.

Üç çocuğunun da içinde olduğu otomobiliyle eve dönerken bir anda çatışmanın ortasında kalan Bilotserkovets, tek gözünü kaybetti.

Bir gözünü kaybetmenin yanı sıra Irina Bilotserkovets'in çenesinde kırık ve vücudunda önemli yara izleri kaldı.

Irina Bilotserkovets, tedavi için Almanya'ya gitti. Berlin'deki bir hastanede büyük bir rekonstrüktif ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve o zamandan beri Ukrayna'da bir direniş sembolü haline geldi.

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"HER YERİMDEN TÜPLER ÇIKIYORDU"

Irina Bilotserkovets, yaşadıklarını ise şöyle anlattı: Bir gözümü kaybetmiştim, her yerimden tüpler çıkıyordu, saçlarım ameliyattan dolayı kazınmıştı. Her yerimde dikişler ve yaralar vardı. Frankenstein'ın canavarından farksızdım. Çenem de parçalanmıştı.

Irina Bilotserkovets, "Artık güzel bir yüzüm yok ama vücudumun geri kalanı güzel" ifadelerini de kullandı.