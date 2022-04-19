Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından savaşın 54. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus gemilerinin Karadeniz ve Azak Denizi sularında Ukrayna'nın kıyılarını izole etmeye devam ettiği, taraflar arasında Mariupol için savaşın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rusya’nın ana çabaları, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya ve daha önce işgal edilmiş toprakları elinde tutmaya odaklanıyor. Doğu Operasyonel Bölgesi'nde bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler kaydediliyor. Rus ordusu Slobojanskiy ve Donetsk operasyon bölgelerinin belirli yönlerinde saldırı harekatlarını yoğunlaştırdı." ifadelerine yer verildi.

"SON BİR GÜNDE 7 SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ"

Ukrayna ordusu, son bir günde Rus ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğünü, Rus ordusuna ait 37 askeri araç ve 5 hava aracının imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, bugün Luhansk ve Donetsk yönünde düşmanın 7 saldırısı püskürtülürken, bu çerçevede 37 askeri araç ile 5 hava aracı imha edildi.

"Ukraynalı savunucular tarafından düşmanın 10 tank, 18 zırhlı araç, 8 araç ve bir topçu sistemi imha edildi." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Ukrayna hava savunma birliklerinin Donbas’ta Rus ordusuna ait bir Su-30 savaş uçağı ve dört Orlan-10 tipi insansız hava aracını düşürdüğü de kaydedildi.

"RUSYA'NIN DÖRT HEDEFİ VAR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya’nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.

Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejnoe-Popasnaya-Severodonetsk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi.

Rusların ikinci hedefinin Harkiv bölgesindeki İzyum'dan Slavyansk ve Kramatorsk'a kadar olan bölgeye saldırı düzenleyerek bu toprakları ele geçirmek olduğunu ifade eden Arestoviç, Rusya’nın diğer hedeflerinin ise Zaporijya'nin Gulyaypole bölgesi ve Mariupol olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yayınladığı video mesajında, artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını dile getirmişti.

ZELENSKIY: RUSYA DONBAS İÇİN SAVAŞA BAŞLADI DİYEBİLİRİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti.

Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI STRATEJİK SAÇMALIK"

Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya’nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.

Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

"SAVAŞ SONRASI EKONOMİNİN KALKINDIRILMASINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR PLAN GELİŞTİRİYORUZ"

Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli reformların da tamamlanmasının önemini vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması” gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, “Savaş bittiğinde tam olarak hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.

İLK YABANCI KURTARMA EKİBİ UKRAYNA'DA

Ukrayna'ya ilk yabancı kurtarma ekibinin geldiği bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev yakınlarındaki Borodyanka kentine gelen yabancı ülkelerin kurtarma ekibiyle buluştu.

Açıklamaya göre ABD, Avustralya ve Almanya'dan 11 kurtarma görevlisi, gönüllü olarak Ukraynalı meslektaşlarına destek verecek. Yakın zamanda bir Polonyalı kurtarıcı da Ukrayna'ya gelerek kurtarma ekibine dahil olacak.

Yabancı kurtarma ekibi, Rus ordusu tarafından harap edilen ve daha sonra Ukrayna ordusunca kurtarılan Borodyanka'da yapılacak arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına da katılacak.

PENTAGON'DAN 'DONBAS OPERASYONU' AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Rus ordusu, Ukrayna’nın kuzeyinden çekilip gücünü ülkenin doğusuna kaydırma sürecinin tamamlamasının ardından Donbas bölgesinde çatışma tırmanmaya başladı.

Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan Kirby, son birkaç gün içinde Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasında Donbas bölgesinde çeşitli operasyonların düzenlendiğini gördüklerini açıkladı.

Rus ordusunun halen ikmal, komuta ve kontrol ile entregrasyon konusunda sorunlarının devam ettiğini belirten Kirby, “Bizim değerlendirmemiz şu ki Donbas'taki operasyonlarını şekillendirmeye çalışmalarının bir nedeni de Rusların hatalarından ders çıkarmaya çalışmasıdır. Son birkaç gün içinde, komuta ve kontrol unsurlarının, çoğunlukla helikopterlerden oluşan yoğun bir hava destek gücünün harekete geçirildiğini, topçu birlikleri ve karadan hareketlenmeleri gördük.” diye konuştu.

Kirby, kısa bir süre önce Ukraynalıların belirli kasaba ve köylerde Rus mevzilerine karşı hareket ettiğini gördük ve Donbas'taki bu kasaba ve köylerin bazılarını yeniden kontrol altına almayı başardıklarını iddia etti.

SURİYE’DEKİ ABD ÜSSÜNE İÇERDEN SALDIRI ŞÜPHESİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının bir hafta önce Suriye’nin Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse saldırı düzenlenmesi hakkındaki açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Bir gazeteci, ilk açıklamada top ve roket saldırısı olduğunun ifade edildiği ancak daha sonra saldırının üsse yerleştirilmiş patlayıcılarla gerçekleştirildiğinin duyurulduğunu hatırlatarak, CENTCOM’un bu konuda neden şeffaf davranmadığını sordu.

Kirby, soruşturmanın devam ettiğini ve ilk değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledi. Sözcü, saldırganın kim olduğunu, patlayıcıları döşediğine ilişkin herhangi bir görüntü kaydı olup olmadığını iddia etti.

AA muhabirinin, “üsse patlayıcı yerleştirmek İran destekli güçlerin tipik saldırı tarzına benzemiyor, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse içerden bir tehdit olabileceği konusunda kaygınız var mı?” Kirby “Elbette ki söz konusu Green Village’da patlayıcı yerleştirmek olduğu için bir tür içerden tehdit konusunda kaygı var.” yanıtını verdi.

O üste hangi grubun ABD askerlerine eşlik ettiği soruya ise Kirby yanıt vermekten kaçındı. ABD’nin, Suriye’de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile işbirliği yapıyor. Örgütün işgali altındaki bölgelerde ABD’nin yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

RUSYA TAKTİK TABUR SAYISINI 76'YA ÇIKARDI

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun doğu Ukrayna’daki yığınağına devam ettiğini ifade etti.

Yetkili, “Geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna’daki Rus taktik taburların sayısı 76’ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın taktik taburları ortalama 800 ile 1000 askerden oluşuyor. Rus güçlerinin tamamının Ukrayna’nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sorti uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya’nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv’de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti.

Yetkili, Moskova füze kruvazörünün batırılmasından sonra Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydetti. Pentagon yetkilisi, ayrıca Donetsk bölgesinde Rusya’nın topçu ateşinin artmaya başladığını belirtti.

ABD’nin Ukrayna ordusuna sağlayacağı obüs topları için Ukraynalı eğitmenlere eğitim vermek üzere hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkili, bu eğitimlerin yakın zamanda Ukrayna’nın dışında başlayacağını belirtti.