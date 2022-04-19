Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 55. gününde yaşanan tüm gelişmeler...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgalinin ardından taraflar önce Belarus'ta daha sonra Türkiye'de yüz yüze bir araya geldi. Rus ve Ukrayna heyetlerinin video konferans yöntemiyle görüşmeleri ise sürüyor.
UKRAYNA: MÜZAKERELER KARMAŞIK HALE GELDİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Buça, Mariupol, Volnovaha'dan sonra Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtti.
Podolyak, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Buça, Mariupol, Volnovaha'da işlediği savaş suçlarından sonra Ukrayna ve Rus delegasyonları arasında savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini kaydetti.
Podolyak, "Durum sürekli değişiyor ve müzakerelerin devam ettiği duygusal arka plan, buna genel olarak biraz farklı bakmak için sebep veriyor. Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi. Mariupol ve Volnovaha'dan sonra bunu Kiev bölgesinde de gördük. Bu, günümüzde çok karmaşık bir süreç." dedi.
Podolyak ayrıca Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açılmasını Rusya'dan talep ettiklerini aktararak, Rusların buna yanaşmadığını ve Rusya ile medeni bir diyaloğun mümkün olmadığını söyledi.
RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SUÇLAMA
Kremlin, Ukrayna ile görüşmelerin uzmanlar düzeyinde devam ettiğini söyleyerek, Ukrayna tarafını istikrarlı olmamakla suçladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'yı barış görüşmelerinin dengesini bozmakla suçladı.
Peskov, "Maalesef, Ukrayna tarafı anlaştığımız noktalarda istikrarlı davranmıyor. Çoğu zaman tutumunu değiştiriyor, bu müzakere sürecinde arzu edilen bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından savaşın 54. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus gemilerinin Karadeniz ve Azak Denizi sularında Ukrayna'nın kıyılarını izole etmeye devam ettiği, taraflar arasında Mariupol için savaşın sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Rusya’nın ana çabaları, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya ve daha önce işgal edilmiş toprakları elinde tutmaya odaklanıyor. Doğu Operasyonel Bölgesi'nde bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler kaydediliyor. Rus ordusu Slobojanskiy ve Donetsk operasyon bölgelerinin belirli yönlerinde saldırı harekatlarını yoğunlaştırdı." ifadelerine yer verildi.
"SON BİR GÜNDE 7 SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ"
Ukrayna ordusu, son bir günde Rus ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğünü, Rus ordusuna ait 37 askeri araç ve 5 hava aracının imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, bugün Luhansk ve Donetsk yönünde düşmanın 7 saldırısı püskürtülürken, bu çerçevede 37 askeri araç ile 5 hava aracı imha edildi.
"Ukraynalı savunucular tarafından düşmanın 10 tank, 18 zırhlı araç, 8 araç ve bir topçu sistemi imha edildi." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Ukrayna hava savunma birliklerinin Donbas’ta Rus ordusuna ait bir Su-30 savaş uçağı ve dört Orlan-10 tipi insansız hava aracını düşürdüğü de kaydedildi.
"RUSYA'NIN DÖRT HEDEFİ VAR"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya’nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.
Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejnoe-Popasnaya-Severodonetsk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi.
Rusların ikinci hedefinin Harkiv bölgesindeki İzyum'dan Slavyansk ve Kramatorsk'a kadar olan bölgeye saldırı düzenleyerek bu toprakları ele geçirmek olduğunu ifade eden Arestoviç, Rusya’nın diğer hedeflerinin ise Zaporijya'nin Gulyaypole bölgesi ve Mariupol olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yayınladığı video mesajında, artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını dile getirmişti.
ZELENSKIY: RUSYA DONBAS İÇİN SAVAŞA BAŞLADI DİYEBİLİRİZ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti.
Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.
"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI STRATEJİK SAÇMALIK"
Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya’nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.
Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.
"SAVAŞ SONRASI EKONOMİNİN KALKINDIRILMASINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR PLAN GELİŞTİRİYORUZ"
Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.
Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli reformların da tamamlanmasının önemini vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması” gerektiğini belirtti.
Zelenskiy, “Savaş bittiğinde tam olarak hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.
İLK YABANCI KURTARMA EKİBİ UKRAYNA'DA
Ukrayna'ya ilk yabancı kurtarma ekibinin geldiği bildirildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev yakınlarındaki Borodyanka kentine gelen yabancı ülkelerin kurtarma ekibiyle buluştu.
Açıklamaya göre ABD, Avustralya ve Almanya'dan 11 kurtarma görevlisi, gönüllü olarak Ukraynalı meslektaşlarına destek verecek. Yakın zamanda bir Polonyalı kurtarıcı da Ukrayna'ya gelerek kurtarma ekibine dahil olacak.
Yabancı kurtarma ekibi, Rus ordusu tarafından harap edilen ve daha sonra Ukrayna ordusunca kurtarılan Borodyanka'da yapılacak arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına da katılacak.
PENTAGON'DAN 'DONBAS OPERASYONU' AÇIKLAMASI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.
Rus ordusu, Ukrayna’nın kuzeyinden çekilip gücünü ülkenin doğusuna kaydırma sürecinin tamamlamasının ardından Donbas bölgesinde çatışma tırmanmaya başladı.
Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan Kirby, son birkaç gün içinde Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasında Donbas bölgesinde çeşitli operasyonların düzenlendiğini gördüklerini açıkladı.
Rus ordusunun halen ikmal, komuta ve kontrol ile entregrasyon konusunda sorunlarının devam ettiğini belirten Kirby, “Bizim değerlendirmemiz şu ki Donbas'taki operasyonlarını şekillendirmeye çalışmalarının bir nedeni de Rusların hatalarından ders çıkarmaya çalışmasıdır. Son birkaç gün içinde, komuta ve kontrol unsurlarının, çoğunlukla helikopterlerden oluşan yoğun bir hava destek gücünün harekete geçirildiğini, topçu birlikleri ve karadan hareketlenmeleri gördük.” diye konuştu.
Kirby, kısa bir süre önce Ukraynalıların belirli kasaba ve köylerde Rus mevzilerine karşı hareket ettiğini gördük ve Donbas'taki bu kasaba ve köylerin bazılarını yeniden kontrol altına almayı başardıklarını iddia etti.
SURİYE’DEKİ ABD ÜSSÜNE İÇERDEN SALDIRI ŞÜPHESİ
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının bir hafta önce Suriye’nin Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse saldırı düzenlenmesi hakkındaki açıklamaları tartışmalara neden oldu.
Bir gazeteci, ilk açıklamada top ve roket saldırısı olduğunun ifade edildiği ancak daha sonra saldırının üsse yerleştirilmiş patlayıcılarla gerçekleştirildiğinin duyurulduğunu hatırlatarak, CENTCOM’un bu konuda neden şeffaf davranmadığını sordu.
Kirby, soruşturmanın devam ettiğini ve ilk değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledi. Sözcü, saldırganın kim olduğunu, patlayıcıları döşediğine ilişkin herhangi bir görüntü kaydı olup olmadığını iddia etti.
AA muhabirinin, “üsse patlayıcı yerleştirmek İran destekli güçlerin tipik saldırı tarzına benzemiyor, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse içerden bir tehdit olabileceği konusunda kaygınız var mı?” Kirby “Elbette ki söz konusu Green Village’da patlayıcı yerleştirmek olduğu için bir tür içerden tehdit konusunda kaygı var.” yanıtını verdi.
O üste hangi grubun ABD askerlerine eşlik ettiği soruya ise Kirby yanıt vermekten kaçındı. ABD’nin, Suriye’de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile işbirliği yapıyor. Örgütün işgali altındaki bölgelerde ABD’nin yaklaşık 900 askeri bulunuyor.
RUSYA TAKTİK TABUR SAYISINI 76'YA ÇIKARDI
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığını açıkladı.
Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun doğu Ukrayna’daki yığınağına devam ettiğini ifade etti.
Yetkili, “Geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna’daki Rus taktik taburların sayısı 76’ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler.” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın taktik taburları ortalama 800 ile 1000 askerden oluşuyor. Rus güçlerinin tamamının Ukrayna’nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sorti uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya’nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv’de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti.
Yetkili, Moskova füze kruvazörünün batırılmasından sonra Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydetti. Pentagon yetkilisi, ayrıca Donetsk bölgesinde Rusya’nın topçu ateşinin artmaya başladığını belirtti.
ABD’nin Ukrayna ordusuna sağlayacağı obüs topları için Ukraynalı eğitmenlere eğitim vermek üzere hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkili, bu eğitimlerin yakın zamanda Ukrayna’nın dışında başlayacağını belirtti.
Kremlin, Ukrayna ile görüşmelerin uzmanlar düzeyinde devam ettiğini söyleyerek, Ukrayna tarafını istikrarlı olmamakla suçladı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal devam ederken, Kremlin'den taraflar arasındaki barış görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'yı barış görüşmelerinin dengesini bozmakla suçladı.
Peskov, "Maalesef, Ukrayna tarafı anlaştığımız noktalarda istikrarlı davranmıyor. Çoğu zaman tutumunu değiştiriyor, bu müzakere sürecinde arzu edilen bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kendisinin Mariupol'daki siviller ile takas edilmesini istedi.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Medvedçuk'un video mesajını yayınladı.
Medvedçuk mesajında, "Putin ve Zelenskiy'e sesleniyorum. Beni, insani koridorlardan güvenli çıkış hakkından mahrum Mariupol sakinleri ve savunucuları ile takas edin." ifadeleri yer aldı.
SBU TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk, SBU tarafından gözaltına alınmıştı.
Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 12 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı. Zelenskiy, Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önerdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz." dedi.
Putin, Rus ekonomisine yönelik hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Batılı ülkelerin yaptırımlarla arzuladıkları hedeflere ulaşamadıklarını söyledi.
"KENDİLERİNE ZARAR VERDİLER"
Batılı ülkelerin, Rus bankacılık sistemini çökertmeyi ve marketlerde ürün kıtlığı yaşanmasını hedeflediğini belirten Putin, "Ancak Rusya'ya yönelik bu siyasetin işe yaramadığını söyleyebiliriz. Dahası, bu yaptırımlar uygulayanlara da zarar veriyor. Kendilerine zarar verdiler. Enflasyon ve işsizliğin artması, ABD ve Avrupa'da ekonomik koşulların bozulması, Avrupalıların hayat standartlarının düşmesinden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'nın söz konusu "eşi benzeri görülmemiş" baskıya dayandığını savunarak, "Durum istikrara kavuşuyor. Rublenin döviz karşısındaki değeri şubatın ilk yarısındaki seviyeye döndü. Bankalarda nakit döviz tekrar mevcut hale geliyor ve vatandaşların mevduatları hacmen büyüyor.” dedi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'de durumun 'son derece zor ılduğunu ancak şehrin Rus kuvvetleri tarafından tamamen kontrol altına alınmadığını söyledi.
Ukrayna savunma bakanlığı Pazartesi günü söyledi.
Basın toplantısında konuşan sözcü Oleksandr Motuzyanyk, Rus askeri uçakları tarafından yapılan bombalamaların %50'nin üzerinde bir oranda arttığını da sözlerine ekledi.
ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda çatışmalarını şiddetlendirdiği belirterek "Rus ordusu Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçaklarını kullanarak Mariupol şehrine füze ve bomba saldırılarını sürdürüyor. Harkov şehri kuşatılmaya çalışılıyor" demişti.
Rus birliklerine ait bazı araçların üzerindeki "Z" işaretinin yerini Ukrayna bayrağı aldığı, bunun provokasyon amacıyla kullanılabileceği olasılığı üzerinde durulduğu kaydedilmişti.
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