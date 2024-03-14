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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombaladı

        Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombaladı

        Ukrayna ordusunun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kritik altyapısına yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:14
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        Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali bombalandı
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        Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna tarafından bombalandığını bildirdi.

        24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Moskova'nın kontrolüne geçen Zaporijya'daki yetkililer bugün yaptığı açıklamada, tesisin kritik bir noktasının hedef alındığını açıkladı.

        Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir" değerlendirmesine yer verildi.

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        Zaporijya yönetiminın iddiasına göre dizel akaryakıt tanklarının bulunduğu bölgeye patlayıcı atıldı. Yetkililer, tesiste bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının patlamayla ilgili bilgilendirildiğini kaydetti.

        Reuters haber ajansı, bombalama haberini henüz doğrulayamadığını yazdı.

        AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

        Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

        Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

        Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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