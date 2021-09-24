Rusya ve ABD'den Afganistan görüşmesi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ve Sullivan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, "stratejik istikrar" ve "bilgi güvenliği" alanlardaki sorunlar konusunda diyaloğun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, bölgesel meselelerden Afganistan'daki durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununu çözmek için ilgili bütün ülkelerin imkanlarını kullanması gerektiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen haftaki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Afganistan’daki durum ile ilgili, “Afganistan’daki geçiş sürecinde neredeyse hiç kan akmadı” diyerek bunun olumlu bir gelişme olduğunu söylemiş, Taliban'ın barışı tesis etme, kamusal yaşamı normalleştirme, herkes için güvenliği sağlama sözlerini yerine getirme konusunda teşvik edilmesi gerektiğini ifade etmişti.