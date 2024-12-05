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        Haberler Dünya Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü

        Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr. telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:24
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        Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü
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        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Brown, 27 Kasım'da telefonda görüştü.

        Rus tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Amerikan tarafı, Rus birliklerinin Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikatıyla ilgili bilgilendirildi.

        Bu bilginin, ABD ve NATO gemilerinin, tatbikatın yapıldığı bölgenin yakınlarında bulunması ve olası olayların önlenmesi amacıyla iletildiği belirtildi.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 1-3 Aralık'ta Akdeniz'de tatbikat düzenlediğini, tatbikat esnasında yüksek hassasiyetli füzelerin kullanıldığını 3 Aralık'ta bildirmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #rusya
        #ABD
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