Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Brown, 27 Kasım'da telefonda görüştü.

Rus tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Amerikan tarafı, Rus birliklerinin Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikatıyla ilgili bilgilendirildi.

Bu bilginin, ABD ve NATO gemilerinin, tatbikatın yapıldığı bölgenin yakınlarında bulunması ve olası olayların önlenmesi amacıyla iletildiği belirtildi.