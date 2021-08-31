Rusya ve ABD, stratejik istikrarı eylülde yeniden görüşecek

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Lavrov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, stratejik istikrara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce görüşme yaptığını anımsatan Lavrov, bu görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik istikrar konusunda diyaloğun başladığına dikkati çekti.

Bazı silah kategorilerinin sınırlandırılmasına ilişkin altyapının henüz oluşturulmadığına işaret eden Lavrov, Rusya ve ABD arasında stratejik istikrara ilişkin yeni tur toplantısının yapılacağı bilgisini paylaştı.

Lavrov, "Yeni tur toplantı, eylülde yapılacak. Nükleer ve nükleer olmayan, saldırı ve savunma amaçlı kullanılan tüm stratejik silahları Amerikalılar ile anlaşma konusu yapmayı teklif ediyoruz." dedi.

Her iki ülkenin de ortak noktaya varmayı amaçladığını belirten Lavrov, "Washington'un nükleer savaşın kabul edilemez olduğu yönündeki anlayışı, sadece Putin ve Biden görüşmesinde değil, müzakere sürecinde de somut eylemlerle doğrulanıyor." ifadelerini kullandı.

- Rusya ve ABD arasındaki müzakereler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmüştü.

Putin ve Biden'ın yayımladığı ortak bildiride, nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilmiş, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edilmişti.

Söz konusu görüşmede, varılan anlaşmaların devamı niteliğinde, Rusya ve ABD heyetleri, 28 Temmuz'da Cenevre'de stratejik istikrar konusunda toplantı yapmıştı.