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Rusya ve Belarus, güvenlik sistemini güçlendirmeye devam edecek

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken Moskova'nın en büyük müttefiklerinden olan Belarus, Rusya ile güvenlik sistemini geliştirecek. Devlet Başkanı Putin, 'Birleşik Devlet güvenlik konseptini' geliştireceklerini duyurdu.

Rusya ve Belarus, güvenlik sistemini güçlendirmeye devam edecek
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile güvenlik sistemini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Rusya ve Belarus, savunma, güvenlik, askeri teknik alanında işbirliğini geliştiriyor ve bunu yapmaya devam edecek." dedi.

Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Moskova'da, Rusya-Belarus Birleşik Devlet Yüksek Devlet Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Putin, ülkesinin, Belarus'un en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, "İkili ticaret hacmi 2021'de yüzde 35 artarak 40 milyar dolara ulaştı, 2022'de ise yüzde 12 artarak 45 milyar dolara yükseldi ve böylece rekor seviyesine çıktı." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, Birleşik Devlet'in güvenlik konseptini geliştirmeye başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rusya ve Belarus, savunma, güvenlik, askeri teknik alanında işbirliğini geliştiriyor ve bunu yapmaya devam edecek. Elbette bu, ülkelerimizin ve halklarımızın temel çıkarlarını karşılıyor. Bu, uluslararası alandaki zor durum göz önüne alındığında gerçekten önemli. Stratejik planlama yapmamız gerekiyor. Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulların oluşturulması için ileride de Birleşik Devlet'in güvenlik sistemini güçlendiremeye devam edeceğiz."

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Batılı ülkelerin, Rusya ve Belarus'u ekonomi alanında ablukaya aldığına dikkati çekerek, "Bu girişimler başarısız olduğu için askeri alanda baskı kurulmaya başlandı. Belarus ve Rusya sınırlarında, NATO'nun güçleri ile araçları yığılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AA

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