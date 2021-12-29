Milli Piyango ikramiyeleri 2022 ne kadar?

Rusya ve Belarus'tan ortak askeri tatbikat 0:00 / 0:00

AA

Putin, St. Petersburg’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldiği görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya-Belarus Birlik Devleti ile ilgili ana alanlardaki pozisyonları koordine etme konusunda önemli adım attıklarını hatırlattı.

Putin, Lukaşenko’nun Belarus topraklarında Rusya ile ortak askeri tatbikat önerisini anımsatarak, "Yılın başında yapacağız. Askeri yetkililer anlaşacaklar. Şubat, martta olabilir. Onlar karar verecek." ifadesini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇOK ŞEY YAPABİLİRİZ"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Rusya ile savunma alanında iş birliğinin devam ettiğini aktararak, her şeyden önce Rusya’dan alınan yeni silahlar konusunda askerlerin eğitimine yönelik merkez oluşturma çalışmalarının devam etmesi için ortak askeri tatbikatların durdurulmamasını istedi.

Belarus’taki uçak fabrikalarına Rus şirketlerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken Lukaşenko, "Hem sivil hem de askeri uçak fabrikalarımız var. İş birliği içinde çok şey yapabiliriz." dedi.