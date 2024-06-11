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        Haberler Dünya Rusya ve Belarus'tan taktik nükleer silah tatbikatı | Dış Haberler

        Rusya ve Belarus'tan taktik nükleer silah tatbikatı

        Rusya ve Belarus'un taktik nükleer silah tatbikatının ikinci safhasına başladıkları bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 09:21 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:21
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        Rusya'dan taktik nükleer silah tatbikatı
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        Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah desteğini genişletmesi ve verilen silahların kullanım sınırlamalarının gevşetilmesinin akabinde taktik nükleer silah tatbikatı başlatan Rusya, müttefiki Belarus'la beraber tatbikatın ikinci safhasına geçtiklerini duyurdu.

        Rusya, ilk tatbikata Mayıs ayında başlamıştı. Taktik ya da diğer adıyla 'stratejik olmayan' nükleer silahlar, bir şehri yok etmek için tasarlanmış stratejik silahlardan daha az güçlü, ancak yine de büyük bir yıkıcı potansiyele sahip.

        ABD'ye göre Rusya'nın elinde 1558 taktik nükleer silah var. Rusya lideri Putin, bu silahları gerekirse kullanabilecekleri mesajını vermişti.

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