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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği ve 3 saati aşan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Abe ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Putin, "Görüşmemizde doğal olarak bir barış anlaşmasının imzalanmasını ele aldık. Bu konuda bugün epey zaman harcadık." diye konuştu.
AA'nın haberine göre, Rusya'nın Japonya ile barış anlaşmasının imzalanmasına ilgi duyduğunu anlatan Putin, "Ülkelerimiz arasında bir barış anlaşmasına varılması için yoğun çaba sarf ediliyor. Burada amaç, halklarımızın da destek vereceği Rusya ve Japonya arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek anlaşmaya varmak." ifadelerini kullandı.
Abe ile geçen yılın kasım ayında Singapur'da bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Putin, "Bu görüşmede, Japonya ve Sovyetler Birliği'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşması için müzakerelere devam etme kararı almıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Rusya olarak buna sıcak baktığımızı teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.
Japonya Başbakanı Abe ise Rusya ile Kuril Adaları'ndaki ortak ekonomik faaliyetlerin güçlendirileceğini ifade ederek "Ayrıca ülkelerimiz arasındaki askeri alandaki iş birliğini de geliştireceğiz. Japonya ve Sovyetler Birliği'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşması için müzakereleri hızlandırarak devam edeceğiz. Bu konuda şubat ayında bakanlar düzeyinde görüşmelerimiz olacak." şeklinde konuştu.
KURİL ADALARI SORUNU
Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.
Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 yılının başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.
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