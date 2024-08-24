Rusya ve Ukrayna 115'er mahkum askeri takas etti
Rusya ve Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla 115'er esir askeri takas etti
Giriş: 24.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:08
Rusya ve Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık etmesinin ardından her iki taraftan 115 savaş esirini takas etti.
Rusya, Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı sırasında ele geçirdiği Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğunu söyledi.
İki ülke geçtiğimiz ay toplam 190 esir askerin takasını yapmıştı.
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