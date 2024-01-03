Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

        Rusya, 200 Ukraynalı esiri serbest bıraktı. Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 19:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, 200'den fazla Ukraynalı savaş esirinin Rus esaretinden serbest bırakıldığını söyledi.

        Zelenskiy, Telegram'da "Bizimkiler evlerinde" diye yazdı.

        Rusya Savunma Bakanlığı da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla yürütülen 'karmaşık' müzakereler sonucunda 248 Rus savaş esirinin Ukrayna'dan Rusya'ya iade edildiğini açıkladı.

        İki ülke daha önce de 22 ay süren savaş sırasında çeşitli zamanlarda esir değişimi yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!