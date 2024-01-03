Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
Rusya, 200 Ukraynalı esiri serbest bıraktı. Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, 200'den fazla Ukraynalı savaş esirinin Rus esaretinden serbest bırakıldığını söyledi.
Zelenskiy, Telegram'da "Bizimkiler evlerinde" diye yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığı da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğuyla yürütülen 'karmaşık' müzakereler sonucunda 248 Rus savaş esirinin Ukrayna'dan Rusya'ya iade edildiğini açıkladı.
İki ülke daha önce de 22 ay süren savaş sırasında çeşitli zamanlarda esir değişimi yapmıştı.