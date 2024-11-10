Rusya ve Ukrayna birbirlerine karşı en büyük drone saldırılarını başlattı

BBC'nin haberine göre, Rusya ve Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana birbirlerine karşı en büyük drone saldırılarını gerçekleştirdi. Rusya Savunma bakanlığı ayrıca altı bölge üzerinde 70 Ukrayna drone'unu engellediğini, bunlardan bazılarının Moskova'ya yaklaştığını söyledi.

Bunun üzerine Moskova'daki üç büyük havalimanından uçuşlar başka şehirlere yönlendirildi. Ukrayna hava kuvvetleri ise Rusya'nın ülkenin her yerine 145 drone fırlattığını ve çoğunun düşürüldüğünü açıkladı.

Saldırılar, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın her iki tarafa da çatışmayı sona erdirmek için baskı uygulayabileceği beklentilerinin ortasında geldi.