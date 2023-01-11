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Rusya ve Ukrayna, Wagner Grubu'nun 'Soledar'ı ele geçirdik' iddiasını doğrulamadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Soledar kentini ele geçirmeye yönelik askeri operasyonun sürdüğünü açıkladı. Ukrayna da askerlerinin kentte direnişi sürdürdüğünü duyurdu. Rus paralı askerlik şirketi Wagner Grubu ise daha önce kentin kontrolünün ele geçirildiğini iddia etmişti.

Rusya ve Ukrayna, Wagner Grubu'nun 'Soledar'ı ele geçirdik' iddiasını doğrulamadı
BBC TÜRKÇE

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Soledar kentini ele geçirmeye yönelik askeri operasyonun sürdüğünü açıkladı. Ukrayna da askerlerinin kentte direnişi sürdürdüğünü duyurdu. Rus paralı askerlik şirketi Wagner Grubu ise daha önce kentin kontrolünün ele geçirildiğini iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, kentteki Ukrayna mevzilerinin havadan bombaladığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Igor Konaşenkov, Donbas bölgesindeki kentin kuzeyden ve güneyden hava indirme kıtalarının kuşatması altında olduğunu, içeride de çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Rus medyası, Wagner'in sahibi Yevgeniy Prigozhin'in Soledar'ın kuşatıldığına dair açıklamasını yayımladı.

Açıklamada Soledar'a saldırıda "sadece Wagner askerlerinin yer aldığı" vurgulandı.

Prigozhin, Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada "Wagner birlikleri Soledar bölgesinin tamamını kontrol altına aldı. Şehrin merkezinde çatışmalar devam ediyor" dedi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise Soledar'da "ağır çatışmaların sürdüğünü", "düşmanın büyük kayıplarına aldırmadığını ve aktif olarak saldırmaya devam ettiğini" söyledi.

Donetsk bölgesinde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar'ın ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin yakındaki stratejik Bakhmut kentini kuşatmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor.

İngiltere hükümeti de dün yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin ve Wagner Group'un Soledar'de "muhtemelen kontrolü sağladığını" açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Pazartesi günkü konuşmasında, Soledar'da "neredeyse hiç yaşam kalmadığını" ve "yıkılmadık duvar kalmadığını" söyledi.

Salı günü geç saatlerde yaptığı yeni bir konuşmada ise Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin direncini övdü.

Soledar'ın önemi

Soledar'ın nüfusu savaştan önce yaklaşık 10 bindi. Kentin ele geçirilmesi halinde Rusya Bakhmut'u, yakındaki Sloviansk'a bağlayan önemli bir ikmal hattından koparmış olacak.

İngiliz yetkililer, Soledar'ın Rusya'nın eline geçmek üzere olduğunu ancak Ukrayna'nın "istikrarlı savunma hatları" nedeniyle Kremlin'in Bakhmut'u hemen ele geçirmesinin "olası olmadığını" söylüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir askeri yetkili Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Soledar'ın "önemli kısmının" Rusya'nın elinde olduğunu vurguladı.

Bakhmut çevresindeki çatışmalar aylardır sürüyor.

Ukrayna'da saygın bir askeri analist olan Oleh Zhdanov, uzun ve yoğun savaşa rağmen ne Soledar'ın ne de Bakhmut'un operasyonel açıdan özel bir önemi olmadığını söylüyor.

Pazartesi günü Ukrayna gazetesi Gazeta'ya konuşan Zhdanov, Rusya'nın "ordusunun kazanma kabiliyetine sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaya çalıştığını" söyledi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Wagner Grubu lideri Prigozhin, "grubunu Ukrayna'da somut kazanımlar elde edebilecek tek güç olarak tanıtmak için Soledar ve Bakhmut'taki başarılarını kullanmaya devam edecek".

Rusya bir yıla yaklaşan işgalinden bu yana, güneyde ele geçirdiği tek bölgesel başkent olan Herson'da kontrolü kaybetmek de dahil olmak üzere Ukrayna'da gerileme kaydetti.

Soledar'ı ele geçirmenin, kazanımları nispeten küçük ve maliyetli olsa da, Kremlin için hem askeri hem propaganda açısından Rusya içindeki eleştirmenlere sunulacak bir zafer olacağı belirtiliyor.

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