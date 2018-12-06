Ticaret Bakanlığından tüm ihracatçı birliklerine gönderilen yazıda, Rusya'nın kürklü mantolar için etiket uygulamasının pilot olarak 2016 Temmuz'da başlatıldığı hatırlatıldı.
Etiket uygulamasıyla Rusya'da 1 yıl içinde kürklü mantolarda yasal ürün miktarının 10 kat arttığı aktarılan yazıda, Rusya'da 2015'te 300 bin kürklü manto satılmışken rakamın uygulama sonrası 2017'de 2 milyona çıktığına değinildi.
Yazıda, uygulamayla Rusya'nın yasal ve kaliteli ürünleri satın alabilmesi, insan sağlığının korunması, tüketici haklarının korunması, "beyaz piyasanın" büyümesi, rekabetçiliğin artması, maliyet optimizasyonu, lojistik zincir boyunca eşyanın takibi, "gri piyasanın" azaltılarak verimliliğin artırılması, gümrük ve vergi gelirlerinde artış sağlanması ile mal piyasasının gözetiminin amaçlandığı bildirildi.
EN ERKEN AYAKKABIDA
Uygulama kapsamında Rusya'nın ithal ettiği kürklü mantoların üzerinde bulunan etikette ürünün nerede üretildiği, hangi yollardan ülkeye geldiği gibi bilgiler yer alıyor. Etiketi olmayan ürünler ise ülkeye sokulmuyor.
Söz konusu sistemin 2019'da diğer ürünleri de kapsaması planlanıyor.
Buna göre, kürklü mantoların yanında ayakkabı ithalatında da 1 Temmuz 2019'da uygulanmaya başlayacak etiket sistemine tekstil ve tütün ürünlerinde 1 Aralık 2019'da geçilecek. İlaç ithalatında ise 2020'de geçilmesi öngörülüyor.
"UYGULAMAYA TÜRK İHRACATINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAKTIR"
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine, Türkiye'nin deri ve deri mamullerinde en önemli ihraç pazarlarından birinin Rusya olduğunu söyledi.
Rusya'nın bavul ticaretinden kaybının yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak hesaplandığını kaydeden Zandar, Rus hükümetinin 2024'e kadar etiket uygulamasını bütün ürünlere yaymak istediğini aktardı.
Uygulama hakkında bilgi veren Zandar, şunları kaydetti:
"Söz konusu etiket, ürünü ithal edecek Rus firmasından gelecek. Bu etiketi ürünün kutusuna veya üzerine yapıştıracağız. Bu uygulamayla bizden giden ürünler otomatik olarak kayıt altına alınacak. Bu yüzden uygulamanın kayıt dışı ihracatı azaltacağını ve Türk ihracatına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz."
Zandar, bu konu hakkında ilerleyen günlerde Ege İhracatçı Birlikleri binasında Rusya'dan gelen uzmanlarla bir seminer düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
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