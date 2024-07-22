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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya'ya yaptırımların süresi uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya'ya yaptırımların süresi uzatıldı

        Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:47
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        Rusya'ya yaptırımların süresi uzatıldı
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        AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle ilk olarak 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

        Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında önemli ölçüde genişletildiği anımsatıldı.

        AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketi yürürlüğe koydu.

        Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

        Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

        AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

        Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı.

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