Rusya, Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Rusya, Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
ABONE OL

Rusya'nın Yunan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etmesine Atina'dan tepki

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecinin ardından Rusya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki gerilim her alanda sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Başkonsolosu ve Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 personelinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin ardından bir açıklama yaparak, kararın herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

Rusya, Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, Yunan diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
0:00 / 0:00
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atina'nın karardan duyduğu üzüntü ifade edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yunan diplomatik ve konsolosluk birimlerinin Rusya'daki personelinin sınır dışı edilmesine ilişkin Rus yetkililerin aldığı kararda hiçbir temel bulunmamaktadır. Profesyonellikleri ve yüksek sorumluluk bilinciyle öne çıkan bu personel, Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana ve Sözleşmesine bağlı olarak görevlerini icra etmekteydi."

Açıklamada, Rusya'daki Yunan Büyükelçiliği ve Konsoloslukların görevlerini icra etmeyi sürdüreceği belirtildi. ​​​​​​​

Rusya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilmişti.

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Ekaterini Nassika'nın Bakanlığa çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "istenmeyen kişi ilan edilen" diplomatların 8 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ve buna dair nota verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Yunanistan'ın Rusya karşıtı politikasının devam etmesi durumunda yanıt verme hakkının saklı tutulduğu belirtilmişti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteğinde bulunması, hava sahasını Rus uçaklarına kapatması ve nisanda Yunanistan'daki 12 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi Rusya'nın tepkisine neden olmuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Son dakika: Ürdün'de tanker patladı: 10 kişi öldü
DÜNYA Ürdün'de tanker patladı: 10 kişi öldü
Ruslardan Kharkiv'e bombardıman
DÜNYA Ruslardan Kharkiv'e bombardıman
Zelenskiy: Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti
DÜNYA Zelenskiy: Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri ...
G7 liderlerinden Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' askeri ve mali destek taahhüdü
DÜNYA G7'de Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' destek taahhüdü
Stoltenberg´den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek
DÜNYA Stoltenberg´den Türkiye açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan olası Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama
DÜNYA Erdoğan ve Biden Madrid'te görüşebilir mi?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi
DÜNYA Zelenskiy, G7 liderlerinden daha fazla silah istedi
Çin alarma geçiren açıklama: Koronavirüs önlemleri 5 yıl sürecek mi?
DÜNYA Çin'de salgın önlemleri 5 yıl sürecek mi?
Kuzey Kore'den Batı'ya tehdit: İntikam sözü verdi
DÜNYA Kuzey Kore'den Batı'ya tehdit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.