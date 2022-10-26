Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Rusya’da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi

Rusya’da "dost olmayan ülkelere" yönelik yeni bir işlem yasağı devreye girdi

Rusya’da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, ülkede faaliyet gösteren ve "dost olmayan ülkelere" ait banka ve bankacılık kurumlarına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Kararnameye göre, Rusya’daki 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilecek.

Kısıtlamaların uygulanacağı bankalar arasında Deutsche Bank, Intesa, HSBC ve Unicredit Bank da yer alıyor.

Ülkede, stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması dost olmayan ülkelerin yatırımcılara 5 Ağustos’ta yasaklanmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

New York borsası düşüşle açıldı
PARA New York borsası düşüşle açıldı
Bakan Nebati'den yatırımcılara: "Türkiye'nin merkezi konumundan faydalanın"
PARA "Türkiye'nin merkezi konumundan faydalanın"
Çin’de bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 6.6 azaldı
PARA Çin’de bütçe gelirleri yüzde 6.6 azaldı
Deutsche Bank'tan 3. çeyrekte enerji krizine rağmen 1,2 milyar euro kâr
PARA Deutsche Bank'tan 1,2 milyar euro kâr
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
PARA Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Bakan Nebati banka genel müdürleriyle görüştü
PARA Bakan Nebati banka genel müdürleriyle görüştü
Son dakika haberi 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
PARA 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
PARA Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.