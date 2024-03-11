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        Haberler BBC Dünya Rusya’da bir öğrenci, Ukrayna yanlısı wi-fi adı nedeniyle tutuklandı

        Rusya’da bir öğrenci, Ukrayna yanlısı wi-fi adı nedeniyle tutuklandı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci, kablosuz internet (wi-fi) adını Ukrayna yanlısı bir slogan yaptığı için 10 günlük hapis cezası aldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.03.2024 - 07:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 07:37
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        Moskova Devlet Üniversitesi Getty Images

        Moskova Devlet Üniversitesi

        Rusya’nın başkenti Moskova’da bir öğrenci, kablosuz internet (wi-fi) adını Ukrayna yanlısı bir slogan yaptığı için 10 günlük hapis cezası aldı.

        Moskova Devlet Üniversitesi’nde okuyan öğrenci wi-fi ağının adını, “Ukrayna’ya zafer!” anlamına gelen “Slava Ukraini!” yaptığı gerekçesiyle Perşembe günü “radikal örgütlerin simgelerini taşımaktan” suçlu buldu.

        Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasından bu yana ülkede binlerce kişi bu savaşı eleştirmesi nedeniyle hapis cezası aldı.

        Ülkede bu çatışmaya “savaş” denmesi de yasak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bundan “özel askeri operasyon” olarak bahsederken medyanın da bu ifadeyi kullanması talep ediliyor.

        Bir polis memurunun bu ağı fark ettikten sonra yaptığı şikayet üzerine öğrenci Çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

        Mahkeme belgelerine göre bu öğrencinin yurduna baskın yapan polis, modemine el koydu.

        “Slava Ukraini”, Şubat 2022’de başlayan savaştan bu yana Ukrayna’da sıklıkla kullanılan bir slogan.

        Rusya’da geçen ay cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navani’nin cenaze töreninin ardından tabutuna çiçek bırakan yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

        Uluslararası Af Örgütü’ne göre ülkede sadece geçen yıl savaş karşıtı görüşleri nedeniyle “baskıcı yasalar” kullanılarak yargı tarafından hedef alınan kişi sayısı 21 binden fazlaydı.

        Af Örgütü’ne göre “adil olmayan yargılamalar sonucu” hapis ve para cezalarıyla muhalefetin bastırılması amaçlanıyor.

        • Rus muhalif lider Aleksey Navalni, cezaevinde öldü
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