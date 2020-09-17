Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi

AA

AA ekibi, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının başkent Moskova’da gönüllülere uygulanmasını görüntüledi.

Dünyada ilk tescil edilen ve "Sputnik V" olarak adlandırılan aşı daha önce öncelikli risk grubunda bulunan sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapıldı. 40 bin civarında kişiye uygulanması planlanan aşının, gönüllü olarak başvuran kimselere yapılmasına geçildi.

220 Nolu Şehir Polikliniğinde gerçekleştirilen aşılama süreci ile ilgili açıklama yapan Başhekim Yardımcısı Vladimir Tereşçenko, ülkede Kovid-19 aşısının Faz 3 uygulamasına 9 Eylül'de başlandığını söyledi.

Bu sürecin belirli aşamalardan oluştuğunu belirten Tereşçenko, gönüllülerin ilk önce Moskova Belediyesi internet sayfasında bulunan formu doldurduğunu dile getirdi.

Formdaki sorulara verilen yanıta göre gönüllülerin hastaneye çağrıldığını anlatan Tereşçenko, "Gönüllü, doktor tarafından muayene ediliyor. Gönüllünün belirlenen ilk kriterlere uygun olması durumda kan tahlilleri, alkol ve uyuşturucu testleri yapılıyor." dedi.

Son aşamada aşı adayının yapıldığını aktaran Tereşçenko, "Gönüllü, aşı yapıldıktan sonra 30 dakika hastanede kalıyor ve kendisinin durumu inceleniyor. Kişinin durumu iyiyse eve gitmesine izin veriliyor." şeklinde konuştu.

Tereşçenko, aşı olan kimselere sağlık durumunu takip etmek için özel bir kol saati takıldığını ve bu bilgilerin çevrim içi olarak kendilerine ulaştığını bildirdi.

"Aşı yapanın spor yapmaması, alkol kullanmaması gerekiyor, az sayıda sigara içebilir." diyen Tereşçenko, aşı adayının kronik ve alerjik hastalığı bulunanlar ile hamilelere yapılmadığını aktardı.