Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya’da iki tramvay çarpıştı: 1 ölü, 125 yaralı | Dış Haberler

        Rusya’da iki tramvay çarpıştı: 1 ölü, 125 yaralı

        Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında en az bir kişi öldüğü, 125 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:54 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'da iki tramvay çarpıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya'nın Kemerovo bölgesinde sabah saatlerinde iki tramvayın çarpışması sonucu en az bir kişi öldü, 125 kişi de yaralandı.

        Kemerovo Valisi Ilya Seredyuk’un Telegram’da yaptığı açıklamaya göre, yaralılardan üçünün durumunun ciddi olduğu, ikisinin ise yoğun bakımda olduğu bildirildi.

        Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması yürüttü.

        Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ihmali belirlenen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler