Rusya’da iki tramvay çarpıştı: 1 ölü, 125 yaralı

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde sabah saatlerinde iki tramvayın çarpışması sonucu en az bir kişi öldü, 125 kişi de yaralandı.

Kemerovo Valisi Ilya Seredyuk’un Telegram’da yaptığı açıklamaya göre, yaralılardan üçünün durumunun ciddi olduğu, ikisinin ise yoğun bakımda olduğu bildirildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması yürüttü.