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Rusya’da petrol ve doğalgaz sahasındaki tesiste yangın çıktı 0:00 / 0:00

AA

AA'nın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesinde yer alan Markovsky Petrol ve Doğal Gaz Sahası'ndaki tesiste yangın başladı.

Bir kişinin yaralandığı yangın, bir dönümden fazla alana yayıldı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Markovsky Petrol ve Doğal Gaz Sahası, yerleşim birimlerine 2,5 kilometre mesafede bulunuyor.

Rusya’nın en büyük özel petrol şirketlerinden Irkutsk Petrol Şirketi'ne ait saha, 1962’den bu yana işletiliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.