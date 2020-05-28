Rusya’da tek başına gösteri yapan gazeteciye 15 gün hapis cezası

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AA

İnterfaks haber ajansına göre, Tverskoy Mahkemesi’nde, önceki gün yaptığı eylem esnasında gözaltına alınan, muhalif çizgisi ile bilinen Novaya Gazeta’nın muhabiri İlya Azar’ın duruşması görüldü.

Mahkeme, Azar’a toplantı, miting ve gösteri yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 günlük hapis cezası verdi.

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Azar’ın tek başına, Polis Ombudsmanı projesinin kurucusu Vladimir Vorontsov’un tutuklanmasını protesto ettiği için gözaltına alındığını belirterek, “Azar, yasa, anayasa ve sağduyu gereği tam olarak bu gösteri hakkında sahip. Ancak Rusya’da bu üç şey yok.” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Moskova’da Polis Ombudsmanı projesinin kurucusu Vladimir Vorontsov, gasp suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gazeteci Azar da İçişleri Bakanlığı binası önünde tek başına elindeki pankartla protesto gösterisi yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Muhabir : Ekip