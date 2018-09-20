Rusya siber suçlarla mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden kurulan 'intihar grubu' isimli sayfayı takibe aldı. Takipten sonra gruba özellikle Rus gençlerin ilgisinin çok yoğun olduğu görüldü. Yaklaşık 1 yıldır aktif olan gruptan intihar görüntülerini içeren ve intihara karşı cesaretlendiren, özellikle ideolojik ve politik vurgularla intihar propagandası yapıldığı tespit edildi. Grup yöneticisinin binlerce gence aynı zamanlarda düzenli olarak toplu intihar çağrısı yaptığının tespit edilmesinden sonra operasyon kararı verildi.



EVİNE BASKIN YAPILDI

Siber suçlarla mücadele ekipleri, grup yöneticisi olan 21 yaşındaki gencin evine baskın yaptı. Burada suç tutanakları kendisine verilerek evde inceleme yapıldı. Genç baskın sırasında, "Geçtiğimiz yıl bir intihar grubu olduğunu gördüm. İlginç olduğunu düşündüm" dedi. Gözaltına alınan gencin psikologlar eşliğinde ifadesinin alınıp mahkemeye sevk edildiği öğrenilirken, gencin geçtiğimiz yıl Astrakhan’da üniversitede petrol ve gaz bölümü okuduğu, okulu yarım bıraktığı, eğitim hayatında çok başarılı olduğu ama gerekçesiz olarak okuldan ayrıldığı öğrenildi. Psikologlar ise gencin sorunlarının ebeveynlerden kaynaklandığına işaret etti. Savcılık genç hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

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