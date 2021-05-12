Hayvanlar için geliştirilen Covid-19 aşısı piyasaya sürüldü 0:00 / 0:00

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Hayvanlar için Covid-19 aşısı geliştirmek için yürütülen çalışmalar özellikle Finlandiya ve ABD’de uzun süredir devam ediyordu.

Rusya erken davranarak dünyada ilk olma özelliğini taşıyan ve hayvanlar için geliştirilen Covid-19 aşısını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi tarafından yapılan açıklamada çeşitli hayvanlar üzerinde aşının klinik deneyleri yapıldığını ve aşının yüzde 100 antikor ürettiğini söylenmişti.

7 bin doz Carnivac-Kov

Euronews'in aktardığı habere göre, hayvanlar için üretilen aşının ilk partisi 7 bin doz olarak üretildi. Rusya içinde bazı bölgelere aşının sevkitayı başlayacak. Aşıya özellikle Almanya, Polonya, Kazakistan, Tayland ve Güney Kore gibi ülkelerdeki şirketlerin ilgisi olduğu belirtiliyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Rusya’da geliştirilen aşının ilk olacağını söylemiş ancak hayvanlara yönelik Covid-19 aşısına ilişkin kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını söylemişti.

Rusya’da iki kedide Covid-19 saptandığı biliniyor.