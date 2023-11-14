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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya’nın dış ticaret fazlası 104 milyar dolara geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya’nın dış ticaret fazlası 104 milyar dolara geriledi 

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 10 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 61,7 azalarak 104 milyar dolara düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:58
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        Rusya'nın dış ticaret fazlası 104 milyar dolara geriledi 
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        Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 azalarak 53,9 milyar dolara geriledi.

        Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 61,7 azalarak 104 milyar dolara düştü.

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.

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