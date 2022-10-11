AA

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin ihracatı bu yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 483 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, ülkenin ithalatı ise yüzde 10 azalarak 245 milyar dolara düşerken, ticaret fazlası yüzde 120 artarak 238 milyar dolar olarak tespit edildi.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülkenin dış ticaret fazlasının, petrolde varil başına ortalama 80 dolar fiyatla yıl sonunda 243 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.