Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,6 azaldı  - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,6 azaldı 

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,6 azalarak 64,4 milyar dolara düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'nın dış ticaret fazlasında düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84,6 azalarak 25,5 milyar dolara geriledi.

        Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,6 azalarak 64,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

        Rusya Merkezi Bankası'ndan yapılan açıklamada, dış ticaret fazlasındaki düşüşün ithalattaki artış ve Rusların turizm sezonunun başlamasıyla yurt dışına gerçekleştirdikleri seyahatler nedeniyle yaşandığı bildirildi.

        Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?