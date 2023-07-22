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        Haberler BBC Dünya Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından yükselen fiyatlar tehlike arz ediyor

        Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından yükselen fiyatlar tehlike arz ediyor

        Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını terk etmesinden beri yükselen tahıl fiyatlarının açlık ve kıtlığı tetiklemesinden endişe ediliyor.

        Giriş: 22.07.2023 - 17:36
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        Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından yükselen fiyatlar tehlike arz ediyor
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        Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını terk etmesinden beri yükselen tahıl fiyatlarının açlık ve kıtlığı tetiklemesinden endişe ediliyor.

        BM Acil Yardım Direktörü Martin Griffiths, milyonlarca insanın yükselen buğday fiyatlarından ötürü açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

        Griffiths, “Bazıları aç kalacak, bazıları bu kararlar yüzünden ölecek” dedi.

        Rusya, Türkiye ve BM’nin arabulucu olduğu tahıl koridoru anlaşmasından, gıda ve gübre ihracatının yeteri kadar karşılanmadığını belirterek Pazartesi günü çekilmişti.

        ABD’de Chicago borsasında buğday vadelileri geçen hafta yüzde 6 yükseldi.

        Cuma günü Rusya’nın müzakerelere devam edebileceğini belirtmesi üzerinde fiyatlarda sakinleşme görüldü.

        Rusya ise yaptığı açıklamada Afrikalı ülkelerin anlaşmadan çekilmeleri dolayısıyla endişelenmesini anladıklarını, “Afrikalı dostlara gerekli teminatların verileceğini” belirtti.

        Fidan: Rusya masaya getirilmeli

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün düzenlenen bir basın toplantısında, “Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak olma ihtimali fevkalade yüksek” dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy'in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.

        Financial Times'ın haberine göre ise Rusya, tahıl koridoru anlaşmasına alternatif olarak ödemeyi Katar'ın yaptığı ve tahılın Türkiye aracılığıyla Afrika'ya tedarik edildiği alternatif bir plan önerdik ancak her iki ülke de bu planı kabul etmedi.

        Konuya yakın üç kaynağa göre Rusya, bu hafta BM destekli Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Afrika'ya tahıl tedarik etme ve Ukrayna'yı küresel pazarlardan çıkarma planı için çabalarını artırdı.

        Gazete, Moskova’nın resmi olarak dillendirilmediği fikri ne Katar ne de Türkiye’nin kabul ettiğini aktardı.

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