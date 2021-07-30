Rusya Büyükelçiliği'nden orman yangınları açıklaması

Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği, üç Rus Be-200 yangın söndürme uçağının yangın bölgelerinde görev yaptığını bildirdi.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus ‘Be-200’ yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir” denildi.
— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021
— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021
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