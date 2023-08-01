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        Haberler İş-Yaşam Rusya’ya yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının tamamını gerçekleştirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya’ya peynir ve süt ürünleri ihracatının tamamını gerçekleştirdi

        Pınar Süt, yılın ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye'den Rusya'ya yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100'ünü gerçekleştirdiğini bildirdi

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 13:22
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        Rusya'ya peynir ve süt ürünleri ihracatının tamamını gerçekleştirdi
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        Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözlem Kurumu Rosselkhoznadzor’un, 2014 yılında aralarında Pınar Süt'ün de bulunduğu üç Türk firmaya Rusya'ya süt ürünleri ihracatı yapma izni vermesinin ardından Pınar Süt, 2015 yılında Rusya’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi. Pınar Süt, bu yılın ilk 6 ayı itibariyle, Rusya pazarına yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100’ünü gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu tüketici ihtiyaçlarının coğrafyalara göre farklılık gösterebileceğini sürekli göz önünde bulundurduklarını ve ihracattaki başarılarının temelinde bu farkındalığın yattığını belirterek, “2015 yılında Rusya pazarına ihracat yapma hakkını kazandıktan sonra yaptığımız ilk ihracat operasyonlarının ardından, Ar-Ge ekibimiz tarafından bu pazarın ihtiyaçlarına yönelik olarak bir dizi çalışma yaptık. Bunun sonucunda ise, markamıza değer katan Aromalı Pınar Labne’lerimizi ürettik ve Rusya pazarına sunduk. Şu an Rusya pazarında en çok tercih edilen ürünlerimiz haline geldiler. Gelecek dönemde ise uzun ömürlü süt kategorisinde ihracat yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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