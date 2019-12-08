Rüyalarda bazen hiç ummadığımız şeyler görebiliriz. Genelde çok enteresan gelen rüyaları gördüğümüzde anlamını merak ederiz. Bunlardan biri de rüyada abraş görmek. Akla ilk gelen soru abraş ne demek oluyor...

Abraş, alaca benekli, klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı ve atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık gibi birçok anlamı mevcut. Rüya tabirlerinde ise abraş hastalık anlamı ile yorulur.

Rüyada Abraş Görmek:

Rüyada abraş gördüyseniz yani alaca hastalığına yakalandığını gördüyseniz, Allah tarafından nimet ve bolluğa, ikram ve hürmete delalettir. Bir başka rivayete göre; kişinin sevmediği birisi ile arkadaşlık yapmasına işarettir.

Cildinde Lekeler Görmek:

Ciltte tek bir leke yahut birden fazla lekeler oluştuğunu görmek mala işarettir.

Rüyada Alaca Hastalığından Kurtulmak:

Eğer böyle bir rüya gördüyseniz sevinebilirsiniz. İyilik ve refaha işarettir.

Kendi Yüzünde Abraş Görmek:

Kişi evliyse eşiyle aralarında bir anlaşmazlık çıkar. Evli değilse sevdiği kişilerde anlaşmazlığa düşer. Bir başka yoruma göre de kişi kendi kendiyle çelişkiye düşeceği söylenir.

Başka Birisinin Abraş Olduğunu Görmek:

Kişi komşusuyla, arkadaşları veya yakın çevresiyle olan geçimsizliğe işaret etmektedir.