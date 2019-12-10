Rüyada acente görmek ne kadar ilginç bir durum olsa da bu rüyanın da bir anlamı var. Görülen her çeşit acente değişiklik, yenilik demektir. Bu değişiklikler ufak tefek olsa da bunları fark edeceksinizdir.

Rüyada Acente Görmek:

Hayatınızda her şeyin sıradan gittiğini düşünüp sıkılıyor olabilirsiniz ama sıradan gittiğiniz dediğiniz şeylerde değişiklikler meydana gelecektir.

Vapur ya da Tren Acentesinden Bilet Almak:

Rüyada bir tren ya da bir vapur acentesinden bilet aldığını veya almak için acenteye gittiğini görmek; herhangi bir işe başvurduğunuzda ya da başvurmak düşüncesinde olduğunuz bir işte olumlu cevaplar alacağınız anlamına işaret etmektedir. Eğer bilet almak için acenteye gittiyseniz yakın bir süreçte herhangi bir konuda planınız olacağına işarettir. Kısacası bir planınız varsa ya da planınızın olacağına eğer rüyada o bileti aldıysanız da o planların gerçekleşeceğine delalettir.

Gerçekleşecek olan planlar ise sizi mutlu edecek yöndedir. O yüzden bu rüyanın yorumu iyidir.

Acente Ne Demek?

Acentenin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre; bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş anlamına gelmektedir.

Örneğin: "İtalya'da büyük bir şirketin acentesiyim ben." -R. Enis.