Rüyada acve görmenin anlamları

Rüyada acve görmek çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu rüyayı gören kimse çok şanslıdır. Çünkü acve görmek rüyasının anlamı çok güzeldir. Hayırlıdır...

Rüyada Acve Görmek:

Acve; Medine'de yetişen hurmadır. Rüyada bu hurmayı gören kimse hastaysa hastalıktan kurtulmaya, sağlıklı olmaya delalettir. Ayrıca temiz ve helalinden mallara delalettir. Başka yorumlara göre acve görmek emeğinizin karşılığını alacağınıza ve kazanç sağlayacağınıza işaret eder.

Eğer gördüğünüz hurma çok kuruysa her derde deva demektir.

Acve Nedir?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiye göre; Medine'de yetişen, koyu renkli, tombul çekirdekli iyi cins bir tür hurmadır.