Rüyada araba görmek ne anlama gelir?

Rüyada araba görmek

Rüyada arabaya bindiğinizi veya arabayı kullandığınızı görmek genel anlamıyla iyidir. İşleriniz yoluna gireceğine delalet eder. Rüyanızda gördüğünüz araba farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyanızda gördüğünüz arabayı kaç farklı şekilde gördüğünüz açısından farklı rüya yorumlarını sizler için hazırladık.

Rüyada arabaya bindiğinizi görmek; İşlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir. dolmuş yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak, zenginliğe veya büyük bir mirasa; arabanın peşinden koşmak, uzun süreli işsizliğe yorumlanır.

Rüyada bir otomobil kullandığınızı görmek bulundugu iste basarili bir idareci olduguna; memur veya isçi degil de halkdan biri ise, onlar tarafindan sevildigine ve becerikliligi yüzünden onlarin hükümetle olan islerinde aracilik yaptigina delalet eder. Bir otomobilin içinde oldugunu görmek, bir suçtan dolayi tutuklanacagina ve sonra suçsuzlugu anlasilarak tahliye edilecegine delalet eder.

Atlı araba, başarıya gidilecek anlamındadır. Otomobil ise sıkıntıya işarettir. Otomobil kullanmak, kendi hatası yüzünden bir sorunla karşılaşacağı anlamına gelir.

Rüyada araba görmek; hayirli degildir. Rüyada görülen at arabasi hastaliga; el arabasi zahmet ve mesakkate; çocuk arabasi sikintiya; bebek arabasi geçim darligina yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada araba görmek, rüya sahibinin geçimi için aldigi tedbire, isaret eder. Bir kimse agir yük yüklenmis bir arabaya bindigini, halbuki o arabanin sekli binilecek bir seyden baska bir sekilde oldugunu görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder.Bir baska rivayete göre ise;Rüyada araba görmek, rüya sahibinin geçimi için aldigi tedbire, delalet eder. Çünkü araba, birçok seyden meydanagelir. Çesitli seyler yüklenilerek bir yerden diger yere nakleder. Bir kimse rüyada arabaya bindigini ve arabanin kollari altinda' da birtakim Insanlarin oldugunu görse, rüya sahibinin, onlara hükümdar olmasina veya hayirli evladi olacagina delalet eder. Eger bu rüyayi yolculuk yapmak arzusunda bulunan bir kimse görse, yolculugundan geri kalmasina ve isinin agirlasmasina delalet eder. Araba, rüyada ona binen kimse için, Arap olmayan bir sultan tarafindan gelecek izzet ve yükseklige veya erisilecek serefe delalet eder. Binecegi arabaya yapismis veya onun arkasina düstügünü gören kimse, sultana uyar ve arabaya yapisarak aldigi kuvvet miktari sultandan kuvvet alir.

At arabası ile seyahay etmek, hiç bir zaman bir arabaya sahip olunamayacağına, arabaya binmek, büyük bir mevkiye ulaşılacağına, arabadan inmek, mevkii kaybına, kaza yapmış bir araba görmek, kısa süreli bir şerefe nail olmaya, arabayı yüklü görmek, yapacağınız işlerle ilgili büyük bir cesaret duyacağınıza işarettir.