Rüyada araba görmek ne anlama geliyor

Bir sabah uyandığımızda rüyamızda araba gördüysek bunun bir anlamı olabilir. Akla gelen soru "Rüyada araba görmek ne anlama gelir?" bunun anlamı iyi mi, kötü mü? İşte rüya tabiri ansiklopedilerine göre yorumu...

RÜYADA ARABA GÖRMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada arabaya bindiğinizi görmek; arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir.

Rüyada dolmuş yapan arabaya bindiğinizi görmek; güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

Rüyada kaza yapmış bir araba görmek; Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak, zenginliğe veya büyük bir mirasa; arabanın peşinden koşmak, uzun süreli işsizliğe yorumlanır.