Rüyada kedi görmek pek hayırlı bir işe yorumlanmaz. Rüyasında kedi gören kişiler ne anlama geldiğini merak ediyor. İşte rüyada kedi görmenin anlamı haberimizde...

Rüyada kedi görmek

İnsanın hizmetçisi yahut koruyucusuna; insana hem zararı hem yararı dokunan kimseye,

Dişi ve uslu oturan ev kedisi rahatlık ve ferahlığa,

dişi sokak kedisi kendisinde sıkıntı ve meşakkat bulunun şeylere,

Dişi ev kedisinin tırmalaması ya da ısırması bir yıl devam edecek bolluk ve berekete,

Dişi kedi bazen hilekar bir kadına;

Erkek kedi dil şakasını seven kimseye, fırsat bulunca bozgunculuk yapan insana, eş ve çocuklar için cefa çekmeye; düşmanlık, hırsızlık, gizli söz dinleme, zina yapma, vefasızlık gösterme ve insanı arkasından çekiştirmek gibi çirkin işlere yahut gelir-gider defteri ve kitaba,

Rüyada kedi tırmalaması şüşanlarınızdan sözle veya fiilen zarar görebileceğiniz,

Rüyada kedi koavlaması ise hakkınızda planlar kurulmak üzere olduğuna ancak henüz bu tuzaklardan zarar görecek durumda olmadığınıza

Dişi sokak kedisinin, her çeşit erkek yahut yaban kedisinin ısırması zorluk ve çetinliğe, uzun süre hasta olmaya,

Kedi satmak mal infak etmeye,

Bilinmeyen kedi hırsıza,

Kediyle farenin dost görünmeleri gösteriş ve nifaka,

Kedinin fare tutması bir fesadın yok edilmesine,

Kedi eti çalıntı mala yahut şüpheli kazanca,

Misk kedisi, şerli ve kötü göründüğü halde iyi ve ahlaklı olan bir kimseye delalet eder.

Rüyada kedi görmek yorumu;

Uğursuzluğun işaretidir. Eğer rüyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi anlam taşır. Dişi kedi kötü bir kadını belirtir. Erkek kedi birisini ısırırsa veya tırmalarsa, o kişi hastalanır uzun süre hasta yatar. Kendisinin kedi şekline dönüştüğünü görmek, kötü işlerden geçimini sağlamak demektir.