Rüyada para vermek, iyilikte bulunmaya işarettir. Keder ve üzüntüden kurtulacağınıza işaret eder. Rüyada para vermek genel olarak olumlu yorumlanmaktadır.

RÜYADA PARA VERMEK

Rüyada para vermek, maddi anlamda güç sahibi olmaya ve ömür poyu para sıkıntısı çekmemeye rivayet edilir. Rüya sahibinin kolay şekilde para kazanacağına, lüksünün ve rahatının yerinde olacağına, ayrıca geçim derdi nedir bilmeyeceğine alamet eder. Şans ve bereket kapılarının hiçbir zaman kapanmayacağına, kısmetin bir dönem için değil daimi olacağına, rüya sahibinin dünya mallarından ve nimetlerinden yana gözünde hiçbir şeyin kalmayacağına tabir edilir.

RÜYADA BİRİNİN PARA VERDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada birinin para verdiğini görmek, huzurlu bir hayat için ümit edilen dileklerin gerçekleşmesine delaletle tabir olunur. Patrondan para almak sevinç ve kısmettir.

Birinin para istemesi yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kurtulmak şeklinde tabir olunur. Birinin sana para vermesi ise rahatlığa kavuşmaya işaretle tabir edilir. Aynı zamanda huzurun da işaretidir.

RÜYADA BİRİNE PARA VERMEK

Büyük başarılara imza atmak anlamına da gelmektedir. Para vermek mertliktir. Çok büyük zenginliğe sahip olacağına yorulur.

RÜYADA ÖLÜYE PARA VERMEK

Rüyada ölüye para verdiğini gören kişinin yakın zaman maddi sıkıntılar içerisine gireceğine delalet etmektedir. Aynı zamanda bu rüyayı gören kişinin işlerinde de zarara girebileceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA ÇOCUĞA PARA VERMEK

Rüyada çocuğa para vermek hayal edilen her şeye kısa süre içinde kavuşulacağına, ele geçen kazancın günden güne daha da artacağına, kazançlı işler yapmak için imkânlarının artacağına, nasibin bollaşacağına, sosyal hayat içinde yeni bir arkadaşlığa başlanacağına, borçlarını ödeyeceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA DİLENCİYE PARA VERMEK

Rüyada dilenciye para vermek, bazı istenmeyen durumlar nedeniyle neşenizin ve mutluluğunuzun azalacağı anlamına gelir. Böylece, önemli bir konu hakkında başkalarıyla anlaşmazlığınız olacaktır.

RÜYADA BORÇ PARA VERMEK

Rüyada birine borç para vermek rüya sahibinin dini ve imanının güçlü olduğunu anlatır. Aynı zamanda kişinin güçlü bir iradeye sahip olduğunu ve bu irade ile beraber hayatta başarılı olacağına yorulur. Rüya alimlerine göre kişinin bazı zorlu bir dönem yaşayacağına ve bu dönem içerisinde sabırlı şekilde kurtulacağını delalet eder. Böylece yakın zamanda huzurlu bir hayata uzanacağına ve ailesi ile beraber mutlu bir yaşam süreceğine yorulur.

RÜYADA BİRİNE KAĞIT PARA VERMEK

Rüyada birine kağıt para vermek rüya sahibinin gösterişi seven bir kişiliğe sahip olduğunu anlatır. Özellikle elindeki maddi imkanları ya da edileceği maddi olanakların sürekli çevresine göstermekten kendini alamayacağı üzerinden delalet eder. Ayrıca kişi her ne kadar etrafı tarafından mütevazi ve alçak gönüllüğü görülse bile, elindeki imkanlarla zaman içerisinde bu niteliklerini kaybedeceğini işaret eder. Aslında egosunun ne kadar yüksek olduğunu anlamak ile beraber çevresine tepeden bakacağına delalet eder. Bunu yapmamaya dikkat etmesi için rüya sahibi adına aracı bir nitelik taşır.

RÜYADA BOZUK PARA VERMEK

Rüyada bozuk para vermek, birilerinden bazı tavsiyeler duyacağınız anlamına gelir. Ayrıca mali gücü artan bir kimseyi ifade eder. Yaşamınız hakkında çok fazla tavsiye aldığınız için bu sizin için önemli bir işarettir. Böylece bu tavsiye ile hayatınızla ilgili bazı düzeltmeler yapacaksınız demektir. Faydalı seçenekleri kaparak gelecekte mükemmel bir yaşamınız olacak diye yorumlanır.