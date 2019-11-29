Rüyada sabun görmek ne anlama gelir?

Rüyada sabun görmek çok farklı şekilde yorumlanabilir. Rüyanızda gördüğünüz sabun pek hayırlı değildir. Can sıkıcı olayların yaşanacağı haberini verir. Sabunun ne şekilde gördüğünüz rüya anlamını oldukça etkiler. Peki rüyada sabun satın almak, sabun kalıbı görmek, sabun yediğinizi görmek ne anlama geliyor? İşte detayları...

Rüyada sabun görmek

Rüyada sabun görmek çok yönlü şekilde tabir edilir. Can sıkıcı olaylar, nahoş sözler, meşakkatli işler olarak değerlendirilebileceği gibi aynı zamanda iş sahibi bir erkek için işlerindeki önemli ve kayda değer gelişmeler şeklinde de yorumlanır. Bir başka tabire göre rüyada sabun görmek ruhun ve kalbin kötülüklerden arındırılmasına, kişinin içini karartan her türlü duygusundan kurtulmasına, geçmişte yaşadığı maddi kayıplar için hayıflanmayı bırakmasına yorulur.

Rüyada sabun parçası görmek dar günde güç veren arkadaşa işaret eder. Rüyada elinde sabunla kıyafet yıkayan kişi kaybolan sağlığına yeniden kavuşur, maddi sıkıntıları varsa eline toplu para geçer, Allah katında günah işlediyse secdeye durur ve af diler. Rüyada sabun görmek kişinin plan ve projelerini hayata geçirmesine mani olan nedenlere de işaret eder. Bir kişi rüyasında sabun görürse çevresindekiler tarafından çok kıskanılıyor ve sıkça dedikodusu yapılıyor demektir.

Rüyada sabun satın aldığınızı görmek

Rüyada sabun satın aldığını gören kişinin rızkını başkaları yiyecek demektir.

Rüyada sabun verdiğinizi görmek

Rüyada birine sabun verdiğini görmek hayal kırıklığı yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibinin çok inandığı ve güvendiği bir kişinin kendisine incitici bir laf sarf etmesine delalet eder.

Rüyada sabun kalıbı görmek

Rüyada sabun kalıbı gören kişinin omzunda ağlayan birini teselli edeceği anlamına gelir.

Rüyada sabun köpüğü görmek

Rüyada sabun köpüğü görmek ciddiyetsiz kimseye ya da yaptıklarıyla konuştukları birbiriyle örtüşmeyen kişiye işaret eder.

Rüyada sabun yediğinizi görmek

Rüyada sabun yemek meşakkat anlamına gelir. Kişinin para kazanmak için çektiği zahmet ve zorluk olarak tabir edilir.