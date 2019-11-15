Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek

Rüyada yılan görmek; gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine;

vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına,

ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye,

yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek kişinin vefat etmesine,

boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına,

yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye delalet eder.

Rüyada yılanı öldürmek, yahut kesmek düşmanına galip gelmeye,

yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya,

yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere,

büyük yılan büyük ve güçlü düşmana,

küçük yılan zayıf düşmana,

ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya, yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye,

yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına,

başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya,

kap dolusu yılan görmek Müslümanlara buğzetmeye,

yeşil yılan din düşmanına delalet eder.

Rüyada yılan görmek yorumu;

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı, kocanın kavga etmesine işaret eder.