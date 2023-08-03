Rüyalar uyku kalitenizi etkiler mi?
Uyku uzmanlarına göre, bu gece görüntüleri tatlıdan ürkütücüye ve düpedüz garipliğe kadar değişebilir, ancak bir amaca hizmet ederler. Peki, rüyalarla uyku kalitemizin arasında nasıl bir ilişki var?
Cleveland Clinic, araştırmacıların hâlâ rüya görmeyi ve işlevini anlamaya çalışırken, önde gelen teorinin, uyku sırasındaki düşüncelerin ve görselleştirmelerin beynin bilgileri işlemesine ve gelecekteki zorluklara hazırlanmasına yardımcı olduğunu açıklıyor. Fillerle ilgili rastgele rüyalar veya düşmeyle ilgili kabuslar bile değerli bir amaç sunar.
Yine de bazı uykulu fanteziler diğerlerinden daha hoştur ve özellikle rahatsız edici olanlar sizi uykunuzdan uyandırabilir. İşte rüyalarınızın uyku kalitenizi nasıl etkileyebileceği hakkında detaylar…
BAZI RÜYALAR UYKU KALİTENİZİ BOZABİLİR
Yeterli uyku almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak uyku kalitesi de uyku miktarı kadar önemlidir. Peki, rüyalarınız geceleri ne kadar iyi dinlendiğinizi nasıl etkiler? Uyku Vakfı'na göre, rüya görmek genellikle iyi uyku ile ilişkilendirilir. Ancak rüya görmenin yüksek kaliteli uyku mu yoksa tam tersi mi olduğu net değildir.
Healthline, rüya görmemenin REM uykusu eksikliğine (rüyaların en sık meydana geldiği uyku aşaması) işaret edebileceğini açıklayarak bunu yineliyor.
Ancak kabuslar, özellikle düzenli olarak meydana geliyorsa, iyi bir gece uykusunu mahvedebilir. Cleveland Clinic'e göre, sık sık korkunç rüyalar gördüğünüz kabus bozukluğu, iyi uyumayı zorlaştırarak yorgunluğa, zihinsel sağlık sorunlarına ve günlük yaşamda işlev bozukluğuna yol açabilir.
Ara sıra görülen kabusların genellikle zararlı olduğu düşünülmez. Borderline Personality Disorder and Emotion Disregulation'da yayınlanan 2015 tarihli bir araştırma, uyku kalitesinin fizyolojik belirteçlerinin kabus gören ve görmeyen insanlar arasında benzer olduğunu da buldu.
Başka bir deyişle, ne tür bir rüya görürseniz görün, vücudunuz aynı tepkiyi verebilir. Bununla birlikte, araştırmacılar kabus bozukluğunun, daha fazla araştırma gerektiren huysuzluk ve yorgunluk gibi uyandıktan sonra semptomlara neden olabileceğini belirtti.
KENDİNİZE TATLI RÜYALAR YAŞATABİLİR MİSİNİZ?
Genel olarak, rüyalar ve kaliteli uyku el ele gider. Ancak kabuslar norm haline geldiklerinde dinlenmenizi bozabilir. Düzenli olarak rüyalarınızdan rahatsız oluyorsanız, birkaç yaşam tarzı değişikliği daha tatlı gece fantezileri kurmanıza yardımcı olabilir.
Uyku Vakfı, yaşamınızdaki stresi değerlendirmenizi ve yatmadan hemen önce yemek yemekten kaçınmanızı önerir. Bazen söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da stresi yönetmek (örneğin meditasyon veya günlük tutma uygulaması ile) kötü rüyaları uzak tutabilir ve daha dinlendirici bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.
Kalıcı kabuslar için bir terapistle çalışmayı düşünün. Altta yatan travmayı işlemenize ve kabus senaryolarını yeniden yazmanıza yardımcı olabilirler, böylece zihninize daha hoş rüyalar oluşturmayı öğretebilirsiniz.
İyi ya da kötü rüya görmemek, yeterince REM uykusu almadığınızın bir uyarı işareti olabilir. Ancak sağlıklı uyku alışkanlıkları bu önemli aşamaya ulaşmayı kolaylaştırabilir. İlk başta zor olsa da (özellikle arkadaşlarınızla dışarıda geçirdiğiniz gecelerde) kendinize bir yatma zamanı verin ve her gün buna sadık kalın.
Bu şekilde, vücudunuz rüyalar alemine dalıp gitme zamanının geldiğini öğrenir. Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, öğleden sonra kahvesini atlayın ve bunun yerine uyku saatinden çok önce egzersizi rutininize dahil edin.
Ek olarak, yatak odanızın davetkar bir uyku vahası olduğundan emin olun. Herhangi bir ışığı engelleyin, termostatı soğuk (ama yine de rahat) bir sıcaklıkta tutun ve dikkat dağıtıcı cihazları kapatın. Ardından, yüksek kaliteli uyku ve tatlı rüyalar için hazırsınız.