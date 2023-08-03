Haberler Yaşam Rüyalar uyku kalitenizi etkiler mi?

Rüyalar uyku kalitenizi etkiler mi? Uyku uzmanlarına göre, bu gece görüntüleri tatlıdan ürkütücüye ve düpedüz garipliğe kadar değişebilir, ancak bir amaca hizmet ederler. Peki, rüyalarla uyku kalitemizin arasında nasıl bir ilişki var? Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 16:54 Güncelleme: 03.08.2023 - 16:54 facebook

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Cleveland Clinic, araştırmacıların hâlâ rüya görmeyi ve işlevini anlamaya çalışırken, önde gelen teorinin, uyku sırasındaki düşüncelerin ve görselleştirmelerin beynin bilgileri işlemesine ve gelecekteki zorluklara hazırlanmasına yardımcı olduğunu açıklıyor. Fillerle ilgili rastgele rüyalar veya düşmeyle ilgili kabuslar bile değerli bir amaç sunar.

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Yine de bazı uykulu fanteziler diğerlerinden daha hoştur ve özellikle rahatsız edici olanlar sizi uykunuzdan uyandırabilir. İşte rüyalarınızın uyku kalitenizi nasıl etkileyebileceği hakkında detaylar…