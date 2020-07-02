Rüyasını gerçekleştirdiği tatil köyünde yöre gençlerine istihdam sağlıyor

AA

Şavşat'a 25 kilometre mesafedeki 2 bin 100 rakımlı Pınarlı köyünde yaşayan Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Projelerinden yararlanarak en büyük hayali olan tatil köyünü kurdu.

Geçen yıl hizmete giren işletmesinde toplam 50 yataklı 25 bungalov ile hizmet veren Yaşar, konuklarına köy sakinlerinden aldığı doğal ürünlerle yöresel yemekler servis ediyor. Köyündeki gençlere istihdam imkanı sağlayan 40 yaşındaki Yaşar, işletmesini büyütmeyi planlıyor.

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan Balık Gölü'nde 5 yıldır işlettiği restoranda yöresel yemekler, ızgara ve çay servisi yaptığını anlattı. Yaşar, müşterilerinin kendisini sürekli konaklama merkezi açması konusunda teşvik ettiğini belirtti.

Yaşar, köyünde bungalov tipi evlerden oluşan tatil köyü yapmayı hayal ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir gün rüyamda ahşap evlerden oluşan tatil köyünü kurduğumu gördüm. Onun heyecanıyla uyandım. Ertesi gün eşimle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne giderek devletimizin bu tür yatırımlara vermiş olduğu teşviklerden yararlanmak istediğimi söyledim. Gerekli müracaatı yaptım ve Bakanlığın Kırsal Kalkınma Projeleri'nden yararlandım. Projem onayladı ve yüzde 50 hibe kredisiyle toplam 50 yataklı 25 bungalov tipi evimizi yaptık."

4 milyon liraya mal olan tesisini 2019'da hizmete açtığını ifade eden Yaşar, doğayla iç içe olan tatil köyünde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını, ilk yılları olmasına rağmen geçen sene yüzde 70 oranında doluluğa ulaştıklarını aktardı.

- "Pandemi nedeniyle gerekli her türlü tedbiri aldık"

Yaşar, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sezonu biraz daha geç açtıklarına işaret ederek, yaz tatilini tesislerinde geçirmek isteyenlerin 6 ay öncesinden rezervasyon yaptırdıklarını, bu sezon tam kapasiteyle çalışacaklarına inandığını söyledi.

Salgın dolayısıyla gerekli tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yaşar, misafirlerin gönül rahatlığıyla güzel ve sağlıklı bir tatil geçirmeleri için ellerinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını belirtti.

Yaşar, tatil köyünde 8 kişiye iş imkanı sağlamanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "Tesisimde köyümüzün gençlerini çalıştırıyorum. Ailece bizler de çalışıyoruz. Bu tesisi kurmamda eşimin ve ailemin maddi ve manevi çok büyük katkıları oldu." dedi.

- "Devletimizin ve hükümetimizin birçok alanda hibe destekli projeleri var"

Tesisinde doğal yöresel yemekler pişirmeyi tercih ettiğini anlatan Yaşar, "Yayladan sabah taze sütümüzü alıyoruz. Köylümüzün ürettiği peynir, yoğurt, balı, yağı ve yumurtaları alıyoruz. Kuymak, gevrek yapıyoruz. Hem köylümüz kazanıyor hem de misafirlerimize organik yemek ve kahvaltı sunmuş oluyoruz. Konuklarımız da bu organik ve doğal beslenmeden son derece memnun oluyor." diye konuştu.

Yaşar, gelecek yıllarda işini daha da büyütmek ve daha çok köylüye istihdam sağlamak istediğine değinerek, "Kendi işini kurmak isteyen kadınlara buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Kadınlar istediği her şeyi başarabilirler, kendilerine güvensinler ve asla pes etmesinler. Hayallerinizin üstüne yürüyün ve korkmayın. Devletimizin ve hükümetimizin birçok alanda hibe destekli projeleri var. Bunlardan sizler de yararlanarak işinizi kurabilirsiniz." dedi.

"Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini vurgulayan Yaşar, "Şavşat, ilimiz turizminde söz sahibi bir ilçemizdir. Her mevsim bütün doğal güzellikleri içerisinde barından bir yer burası. İlçemize gelen ziyaretçiler, burayı İsviçre'ye çok benzetiyor. Birçok insan bu güzelliğe hayran kalıyor ve çok mutlu oluyorlar. 'Burası İsviçre mi, biz Alplere mi geldik?' diyorlar. Köyümüzün hemen üzerindeki dağların eteklerinde birçok irili ufaklı göl var. Yüzen adalar var. Bu bölge gezi rotasının ortasında bulunuyor. Bu bölgenin çok daha fazla tanınmasını istiyorum." sözlerine yer verdi.